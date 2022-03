Maioria dos sergipanos reprova o governo Belivaldo Chagas, diz pesquisa

A administração do governador Belivaldo Chagas (PSD) está reprovada, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Paraná. O Instituto entrevistou 1.540 eleitores em 35 municípios, incluindo Aracaju.

Realizada entre os dias 11 e 16 de março deste ano, a pesquisa tem índice de confiança de 95%, com margem de erro de 2,5% para mais ou para menos.

De acordo com os números da pesquisa, a avaliação do governador Belivaldo Chagas é considerada péssima por quase 33% da população, enquanto apenas pouco mais de 4% a consideram ótima.

Ainda, segundo a pesquisa, o governador sergipano é reprovado por mais de 54% dos entrevistados. Já o índice de aprovação ultrapassa os 38% da população entrevistada pelo Instituto Paraná.

Confira os números da pesquisa.

Avaliação e Aprovação do Governador Belivaldo Chagas – Estimulada

Avaliação

Ótima – 4,2%

Boa – 17,1%

Regular – 36,2%

Ruim – 7,4%

Péssima – 32,9%

Aprovação

Aprova – 38,6%

Desaprova – 54,7%

Não sabe/ não opinou – 6,7%

A pesquisa do Instituto Paraná, que também avaliou o desempenho dos pré-candidatos ao governo do estado, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº SE-05457/2022.

Por Redação

Foto: Arthuro Paganini/ASN