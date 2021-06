Maior traficante de Sergipe é localizado dentro da Rocinha, no RJ

O traficante tinha uma vasta e conhecida ficha criminal, com práticas de homicídios, porte ilegal de arma e coordenação de uma fatia considerável do tráfico em Sergipe. Sapão era quem determinava crimes cruéis e comandava o tráfico de drogas de dentro de uma das maiores favelas da América Latina, a Rocinha.

Segundo o delegado André David, diretor do Denarc, os investigadores do Departamento chegaram ao Rio de Janeiro na última sexta-feira, 28 de maio, e com informações importantes definiram a estratégia para subir na Rocinha. Com o acompanhamento de equipes do RJ, cumpriram os mandados de prisão expedidos pelo Judiciário de Sergipe.

Os mandados de prisão eram pelos crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas e associação para o tráfico. As investigações do Denarc revelam o grande impacto que o criminoso tinha na determinação da prática de crimes como o de homicídios – muitos deles qualificados pela maneira cruel e banalidade de como eram executados – e na capilaridade do tráfico em todo o estado de Sergipe, mesmo distante.

Logo após a prisão, Sapão foi levado para a sede da Polícia Interestadual do Rio de Janeiro, a Polinter.