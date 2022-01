Mãe de Jair Bolsonaro morre aos 94 anos, no interior de São Paulo

“Com pesar, o passamento da minha querida mãe. Que Deus a acolha em sua infinita bondade”, escreveu ele no Twitter.

Olinda estava internada no Hospital São João, em Registro, no interior paulista. Ela morava em Eldorado (SP), que fica a aproximadamente 52 quilômetros de distância do local. Procurado na ocasião, o Planalto ainda não havia informado o estado de saúde de Dona Olinda.

O presidente anunciou ainda que se prepara para o retorno ao Brasil. Ele desembarcou na quinta-feira (20) em Paramaribo, capital do Suriname, para tratar de questões comerciais com o país. Nesta sexta-feira (21), ele estaria em Georgetown com o presidente da Guiana, Mohamed Irfaan Ali.

Em agosto do ano passado, quando Bolsonaro fez uma visita a mãe, o chefe do Executivo disse que Dona Olinda estava doente. “Minha mãe está com 94 anos, por assim dizer, ela não me reconhece mais. Teve um problema grave de sangramento nos últimos dias e eu resolvi visitá-la porque pode ser né, que seja a última vez. É a vida, é o nosso destino e quem tem mãe sabe que, quem tem mãe viva com essa idade, sabe dos problemas e do que nós devemos a ela”, disse ao SBT News na época.

