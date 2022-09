Lucas Fernandes não treina e pode desfalcar o Botafogo contra o Goiás

Jogador sentiu problema muscular e ainda será reavaliado; Carli retorna e participa das atividades com os companheiros

O Botafogo pode ter mais um desfalque importante na partida da próxima quarta-feira (28), contra o Goiás. Por conta de um problema muscular, o meia Lucas Fernandes, titular absoluto da equipe comandada por Luis Castro, não treinou nesta segunda e pode ficar de fora do compromisso válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador já realiza o tratamento junto ao Departamento Médico, mas sua presença ainda é incerta.

Para este duelo, o Glorioso já não poderá contar com o goleiro Gatito Fernández, que está com a Seleção do Paraguai, além do meia Eduardo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No gol, Lucas Perri, contratado na última janela de transferências, deve ser o escolhido, fazendo sua estreia com a camisa alvinegra, enquanto que, no meio-campo, Gabriel Pires e Danilo Barbosa brigam pela vaga de Eduardo.

Caso Lucas Fernandes não tenha condições, Luis Castro terá que pensar em novas opções para o time titular, ou manter as opções com Danilo e Gabriel neste compromisso. Outras possibilidades podem ser Patrick de Paula, Lucas Piazon, além de Gustavo Sauer.

Por outro lado, quem retornou aos treinamentos foi o zagueiro Joel Carli, que voltou a ser relacionado. O argentino não era relacionado desde o dia 6 de agosto, quando iniciou uma sequencia de duas lesões musculares consecutivas.