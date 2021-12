Livro que retrata fotografias e paisagens afetivas de Sergipe será lançado nesta quinta-feira

A historiadora Sayonara Viana lançará na próxima quinta-feira, dia 2, às 17h, o livro Retratos e Paisagens Afetivas de Sergipe. A publicação é dividida em três partes e contém artigos produzidos por 14 pesquisadores e escritores sergipanos.

Para a construção da obra, foi realizado um amplo levantamento iconográfico, voltado à história do estado, no acervo de várias instituições, tendo destaque entre elas, em sua maioria, as coleções do Memorial de Sergipe da Universidade Tiradentes.

“Há também acervos do Arquivo Geral do Judiciário, do Instituto Tobias Barreto, Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (IHGSE), Biblioteca Pública Epifânio Dória (BPED), Instituto Moreira Salles (IMS), Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (BN) e de acervos particulares”, declara Sayonara Viana, organizadora do livro. Atualmente, Sayonara é diretora do Memorial do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, bem como empreende pesquisas e ações para a implantação do projeto de longa duração do Memorial de Sergipe da Unit.

“Também foram realizadas pesquisas bibliográfica e documental nas hemerotecas do IHGSE, BN e na BPED, além de entrevistas com pessoas próximas e familiares dos fotógrafos pesquisados”, complementa.

A obra é uma publicação com 296 páginas e apresenta 120 imagens de Sergipe, catalogadas e de autoria de fotógrafos que atuaram entre os anos de 1868 e 1968. Além disso, estão presentes artigos produzidos por pesquisadores e escritores sergipanos sobre a História da Fotografia em Sergipe, retratos e paisagens do estado.

“A composição do livro também contempla a trajetória de fotógrafos que conseguiram imprimir suas assinaturas e distinções entre seus pares, que com seus carimbos e vinhetas marcaram um período da história com a arte fotográfica, trazendo representações da sociedade dos séculos XIX e XX, que ganham a cena pública por meio do suporte fotográfico. Além disso, desperta o interesse não só dos aficionados pela fotografia, como também de todos aqueles que desejam trilhar os caminhos da pesquisa”, destaca a historiadora, egressa da Unit.

Para o professor e reitor da Unit, Jouberto Uchôa, a publicação é um presente para os sergipanos. “Para celebrar os 200 anos de emancipação política de Sergipe, o Grupo Tiradentes presenteia os sergipanos com o apoio a essa publicação, revelando a sua preocupação com a memória e a história de Sergipe”, salienta.

O evento acontecerá no Foyer da reitoria da Universidade Tiradentes, Campus Farolândia.