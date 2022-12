URGENTE: Justiça mantém Marcos Andrade na presidência da Fecomércio

O desembargador José Augusto do Nascimento expediu decisão no final da manhã desta sexta-feira, confirmando a permanecia de José Marcos de Andrade na presidência da Federação do Comércio de Sergipe. A decisão derruba uma liminar conseguida pelo grupo dissidente, liderado por Walker Carvalho, já apelidado de Guaidó.

Na decisão, o desembargador deixa claro que as 42 pessoas da diretoria da Fecomércio, cuja presidência é de Marcos Andrade, estão sob legitimidade até o trânsito em julgado. Procurado pela redação, Andrade disse que está em Tobias Barreto, entregando as doações arrecadadas desde anteontem para as pessoas vítimas das chuvas na cidade e que não estava preocupado com a liminar que lhe afastava da presidência expedida por uma juíza substituta nesta manhã.

“Quem age com legalidade e respeito não teme nada. Enquanto os indivíduos inconformados estão agindo em completo desespero, inclusive com atitudes que são questionadas pela lei e pelas autoridades policiais, nós da Fecomércio estamos trabalhando, distribuindo as doações que arrecadamos para ajudar as pessoas que estão sofrendo com as chuvas. Temos muito trabalho a ser feito e a justiça sempre prevalecerá. Tenho plena convicção disso”, disse Marcos.

Confira decisão na íntegra:

Documento_788d8a2