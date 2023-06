Juliano Góis retorna ao Centro de Especialidades Odontológicas para agradecer ao Dr. João Paulo

Na manhã desta segunda-feira 05, o radialista Juliano Góis e sua esposa também radialistas Roseane Silva, estiveram no Centro de Especialidades Odontológicas de Tobias Barreto, visitando o Cirurgião Bucomaxilo Dr. João Paulo, para agradecer pelo atendimento e o excelente trabalho prestado por ele.

Em abril deste ano, o radialista foi submetido por uma cirurgia bem sucedia realizada por Dr. João Paulo, que diagnosticou precocemente um câncer, encaminhado o comunicador imediatamente para a oncologia do Huse, onde foi realizada uma nova cirurgia no dia 17 de maio, desta vez pela Dra. Sheila, que também foi um sucesso.

Hoje 95% curado, Juliano agradece a todos os profissionais de saúde que estiveram com ele em todo o processo além do Dr. João Paulo, a Dra. Sheila, Dr. Robson coordenador municipal de saúde, Marlon Amárico gerente do CEO, Dra. Karine, Dra. Hermínia, Dr. Kleiton, a secretária de saúde Sabrina, a equipe no Melhor em Casa, a família e amigos de verdade, esses anjos foram colocados por Deus em meu caminho, destacou Juliano Góis, que continua o tratamento e em breve com a permissão de Deus estará de volta ao rádio.

Sobre o CEO

No “CEO” Centro de Especialidades Odontológicas de Tobias Barreto, a população da região dispõe de grandes profissionais, entre eles o especialista em traumatologia, reconstrução facial, oncologia e pacientes fissurados, Dr. João Paulo Araújo, realizando vários tipos de cirurgias, inclusive remoção de câncer, com excelentes resultados.

Os serviços ofertados nos CEOs envolvem as áreas de Periodontia, Endodontia, Cirurgia Bucomaxilofacial, Atendimento a pessoas com necessidades especiais e diagnóstico bucal com ênfase no diagnóstico do câncer de boca. Esse trabalho representa uma das frentes de atuação do “Brasil Sorridente”, programa federal de oferta do SUS (Sistema Único de Saúde) para os cidadãos. Em Sergipe, a escolha pelos centros regionalizados, geridos pela SES, por meio da Funesa, foi uma iniciativa do Estado para assegurar que os municípios que não possuem CEO municipal pudessem ter acesso a esses serviços.