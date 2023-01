Jovem sofre tentativa de homicídio em um bairro de Tobias Barreto

De acordo com informações, a vítima e o agressor estavam bebendo juntos no bairro Bom Jardim, na tarde desta terça-feira, quando começou a briga. Segundo informações, o autor do crime foi o próprio cunhado da vítima. Após a vítima deixar o local onde estavam bebendo, o agressor foi atrás, invadiu a casa onde a vítima mora e o atacou com uma barra de ferro. Ninho como é conhecido, foi levado para o hospital de Tobias Barreto com ferimentos no braço, pescoço e na mão. O agressor identificado “Wilian” morador do Bom Jardim, ainda não foi preso.

Por Por Valteci Ferreira