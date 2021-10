JOVEM PAN FECHA COM CLARO E SKY: Estreia dia 27 de outubro!

A TV Jovem Pan News já tem data para estrear nas operadoras: 27 de outubro. “A nova plataforma terá conteúdo exclusivo e 24 horas por dia com informação, opinião, esporte e entretenimento”, promete.

Parte desse material será pinçado da rádio e do YouTube. “Pânico”, “Os Pingos Nos Is” e “Jornal da Manhã” estarão na grade de programação da Jovem Pan News nessas primeiras semanas. A Jovem Pan News fechou contrato com as operadoras Claro e Sky. Os acordos farão com que o canal de notícias da rádio comandada por Antônio Augusto do Amaral Carvalho Filho, o Tutinha, fique disponível para uma base que representa quase 80% dos assinantes da tv paga do Brasil.

Direto da redação