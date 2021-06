Jovem de ascendência quilombola em Sergipe conquista 1º lugar em medicina

Filho de agricultor e professora, morador do município de São Miguel do Aleixo, ele conta que a mãe, primeira pessoa da família a conseguir um diploma de ensino superior, influenciou bastante na vida dele. “Ela sempre dizia que através da educação é que a gente iria melhorar de vida, foi assim com ela. Vi nos estudos, e também na medicina, uma forma de melhorar ainda mais a minha vida e a da minha família”, disse Augusto.

Segundo o estudante, a participação dele na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, ajudou-o a garantir bolsas de estudos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica aos estudantes de Ensino Médio (PibicJr), que contribuíram para a sua bagagem educacional. Já o gosto pela medicina veio através do aprendizado com uma professora de química e da facilidade nos estudos com as Ciências Humanas e da Natureza.