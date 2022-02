Jornal da UFS volta ao ar das 17h às 18h na Rádio UFS FM

Após quase dois anos de interrupção por conta da pandemia do novo coronavírus, o Jornal da UFS voltou a ser apresentado na última segunda-feira, 31, ao vivo, na grade de programação da Rádio UFS. A emissora universitária pode ser sintonizada na frequência modulada 92.1 ou em radio.ufs.br

O noticiário vai ao ar de segunda à sexta-feira, das 17h às 18h. Com foco nas notícias sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe, o programa jornalístico também repercute os principais destaques do dia em Sergipe e no Brasil por meio de reportagens e entrevistas. A apresentação é do jornalista Josafá Neto, com produção de Abel Serafim, Lucas Emídio, Jhonny Oliveira, Pâmela Stefani, Victor Santos e Wesley Gonçalves. A edição de áudio é de Helder Santos, Clayton Cavalcante e Roberto César. + Rádio UFS FM conquista 1º Prêmio TJ/SE de Jornalismo

Marcoso, diretor da TV e Rádio UFS, destaca retorno do Jornal da UFS

“Durante a fase mais aguda da pandemia a Rádio UFS manteve sua programação diária e ininterruptamente, mesmo com algumas limitações. O Jornal da UFS, por exemplo, foi suspenso, mas o jornalismo continuou atuante e atualizado, informando em outros espaços e horários. Agora, o programa que é o carro-chefe do jornalismo da Rádio UFS está de volta, com sua dinâmica e qualidade habituais,” ressaltou o diretor da Rádio e TV UFS, jornalista Marcos Cardoso.

Programação jornalística

Além do Jornal da UFS, a programação jornalística da UFS FM conta com o UFS FM Informa, boletim veiculado às 9h e 15h. Já às 12h40 o Repórter UFS traz os principais destaques do dia. Por fim, o UFS em 1 Minuto faz um giro pelas notícias da UFS de hora em hora.

Ouça aqui os destaques da semana:

