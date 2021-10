John Kennedy brilha e Fluminense atropela o Flamengo no Maracanã

Jovem atacante tricolor marcou duas vezes na vitória por 3 a 1

O Fluminense venceu o Flamengo por 3 a 1 e conquistou a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. John Kennedy marcou duas vezes e Abel Hernández fechou o caixão para o tricolor carioca. Renê marcou o único gol do Flamengo no jogo. Esse foi o quinto Fla-Flu na temporada. O time tricolor venceu três partidas, empatou uma e perdeu apenas um duelo para o Flamengo.

O Flamengo começou o clássico mandando no jogo. O time rubro-negro quase abriu o placar logo nos primeiros minutos. Matheuzinho acertou o travessão após boa cabeçada. Posteriormente, Michael arriscou e obrigou Marcos Felipe a colocar pra escanteio.

Apesar dessa pressão inicial, quem inaugurar o placar foi o Fluminense. Após jogada pelo lado direito, John Kennedy apareceu livre na grande área. Na primeira, Diego Alves conseguiu fazer a defesa. No rebote, o centroavante tricolor mandou para o fundo do gol. O Flamengo tentou responder com Vitor Gabriel, mas Marcos Felipe apareceu bem novamente para impedir o empate.

No segundo tempo, o Flamengo chegou a ameaçar o Fluminense logo no primeiro minuto. Andreas bateu falta colocada, mas Marcos Felipe foi bem no lance e colocou pra escanteio. O Flamengo vivia o seu melhor momento no jogo quando o Flu ampliou sua vantagem no Maracanã. Luiz Henrique fez um salseiro na direita, cruzou rasteiro. John Kennedy apareceu livre, antecipou Diego Alves e marcou o seu segundo gol no jogo.

Com a má atuação, a torcida do Flamengo foi demonstrando cada vez mais insatisfação nas arquibancadas do Maracanã e o principal culpado, de acordo com boa parte dos torcedores, foi o lateral-esquerdo Renê, que não foi bem nos gols do Fluminense. Ramon, reserva imediato de Renê, já estava conversando com Renato Gaúcho para entrar na partida, quando o criticado lateral acertou chute da entrada da área e diminuiu para o Flamengo. Renato Gaúcho, inclusive, desistiu de substituir Renê naquele momento.

Apesar do gol sofrido, o Fluminense suportou bem o ímpeto ofensivo rubro-negro e praticamente não foi mais ameaçado pelo time adversário. Pelo contrário, aos 40 minutos do segundo tempo, Abel Hernández aproveitou a falha de Gustavo Henrique e bateu no ângulo de Diego Alves e fechou o caixão do Flamengo no Maracanã. Essa foi a segunda vitória consecutiva da equipe comandada pelo técnico Marcão. Por outro lado, o time rubro-negro está cada vez mais longe do título brasileiro.

