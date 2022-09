Jogos da Juventude 2022 acontece em Sergipe a partir desta sexta-feira

Os Jogos da Juventude serão realizados no Centro de Convenções de Aracaju a partir desta sexta-feira (02). No total, a edição deste ano vai receber mais de 4.100 atletas de até 17 anos.

As categorias da disputa são: atletismo, badminton, basquete, ciclismo, futsal, ginástica rítmica, ginástica artística feminina, ginástica artística masculina, handebol, judô, natação, taekwondo, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia e wrestling.

Ao todo, serão 1.856 escolas representadas dos 26 estados mais o Distrito Federal. Mais de 6 mil pessoas estarão presentes como árbitros, oficiais de deleção e equipe de trabalho. As disputas encerram no dia 17 de setembro.

Os Jogos da Juventude são uma realização do Comitê Olímpico do Brasil (COB), com apoio do Governo do Estado de Sergipe e da Prefeitura de Aracaju.

Por Carolina de Morais e Jéssika Magalhães, Portal A8SE