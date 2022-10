João Gomes recebe terceiro amarelo e desfalca o Flamengo na volta contra o Corinthians pela Copa do Brasil

O Flamengo vai ter um desfalque importante no segundo e decisivo jogo da final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, no próximo dia 19 de outubro, às 21h45, no Maracanã. Um dos pendurados do time, João Gomes foi advertido com o terceiro cartão amarelo, após fazer falta dura em Fagner, e não fica à disposição do técnico Dorival Júnior para o confronto da semana que vem. A tendência é que Vidal assume a vaga entre os titulares e comece entre os 11.

Apesar de muito movimentada e até aberta em determinados momentos, a partida de ida terminou sem gols no placar, mas não deixou a desejar. Isso porque o Rubro-Negro criou boas jogadas e acabou parando em ótima atuação de Cássio, peça fundamental do lado paulista por conta das defesas. Já pelo Timão, Renato Augusto e Yuri Alberto foram os principais destaques, levando perigo à meta de Santos.