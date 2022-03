ITP participa do lançamento da publicação “Panorama Educacional dos Municípios Sergipanos” 

O Presidente do Instituto de Tecnologia e Pesquisa e Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa de Extensão da Universidade Tiradentes, Dr. Diego Menezes, participou nesta segunda, 21, do encontro que teve como objetivo apresentar o resultado de um estudo baseado em dados do governo federal para medir os impactos de ações ou a disponibilidade de equipamentos e serviços, como determinantes na obtenção de mais qualidade no ensino e no aprendizado, produzido pela equipe técnica do gabinete da Senadora Maria do Carmo.

“A educação é uma das áreas desafiadoras para o desenvolvimento do Brasil. Nesse sentido, o baixo nível de aprendizagem ainda é o nosso maior problema” disse a Senadora.

O lançamento do “Panorama Educacional dos Municípios Sergipanos – Indicadores e Recomendações”, reuniu, no Museu da Gente Sergipana, prefeitos, secretários de educação, educadores e representantes do sistema público e privado de educação e da economia.

“Nós somos um país rico, mas com muitas desigualdades. Uma educação de qualidade melhora a vida do mundo inteiro. A nossa intenção é criar uma prática de utilização desse e de outros dados para otimizar a aplicação de recursos públicos muitas vezes escassos e ajudar identificar necessidades fundamentais na construção de políticas públicas eficazes”, ressaltou a Senadora Maria do Carmo.

Para a secretária de Educação do município de Nossa Senhora do Socorro, Josevanda Franco, os dados são fundamentais para que os gestores possam desenhar as novas políticas e testar as já implementadas.

“Assim como outros segmentos da vida em sociedade, educação vive também de dados, são eles que norteiam as políticas públicas. Quanto maior a análise, a percepção diagnóstica da educação, mais teremos oportunidades de construir políticas baseadas numa realidade que possa trazer resultados para população”, disse.

Em 108 páginas, a publicação apresenta um panorama da Educação em Sergipe com base em três eixos – alunos, professores, reconhece as boas práticas implementadas nas escolas estaduais e revela um diagnóstico com contribuições ao debate sobre a educação nos 75 municípios sergipanos.

“Parabenizamos o pesquisador José Luciano Nascimento Lima Filho pela coordenação dos trabalhos técnicos de elevado rigor acadêmico e grande impacto social”, enalteceu Dr. Diego Menezes.

“A educação é o caminho para a transformação social. A pesquisa e análise de dados realizadas por uma equipe técnica conduzida pela Senadora Maria do Carmo contribui com informações e sugestões para que o Estado de Sergipe alcance um lugar de protagonismo na área da educação. Nesse contexto, a Unit e o ITP irão, em parceria com o gabinete, ampliar os horizontes por meio de desdobramentos acadêmicos e sociais, dos programas de mestrado e Doutorado, da graduação e, sobretudo, da pesquisa e extensão”, completou o presidente do ITP e Pró-Reitor da Universidade Tiradentes.

