ITP e Univates iniciam tratativas para cooperação interinstitucional

Com o objetivo de conhecer, in loco, o trabalho desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia e Pesquisa-ITP e a estrutura da Universidade Tiradentes (Unit), com vistas à implementação de acordo de cooperação interinstitucional, a profa. Andrea Horst, doutora em neurofisiologia, gerente técnica dos ambulatórios de apoio diagnóstico da Universidade do Vale do Taquari- Univates, instalada em Lajeado, no Rio Grande do Sul, esteve em Aracaju.

De acordo com a docente, a Univates, instituição comunitária de ensino superior, privada, desenvolve trabalhos na área da saúde e, também, no atendimento à população.

“Nós temos know how em prestação de serviços, a exemplo do gerenciamento na área do SUS – UBS e UPAS – e serviços próprios para comunidade em geral”, pontua Horst.

A pesquisadora explica ainda que começou a desenvolver trabalho de diagnóstico molecular de covid, e com o aumento da interação na universidade-hospital, foram instituídos, durante a pandemia, três grandes laboratórios: de análises clínicas, de anatomia patológica e de biologia molecular.

“São laboratórios onde temos todos os prontuários registrados dentro de um sistema, com a finalidade de prestação de serviço. Com o aumento desses prontuários, decorrente da demanda, surgiu a ideia de instituir um biobanco com o objetivo de utilizar esses materiais para fins de pesquisa. A proposta é trabalhar em um projeto de pesquisa com amostras que têm uma variabilidade genética bem distinta, entre Rio Grande do Sul e Sergipe”, pontua.

“Acreditamos que essa parceria com a Univates será benéfica para as duas Instituições e vislumbramos o desenvolvimento de ações em diferentes áreas de interesse comum. Certamente colheremos bons frutos a partir do estabelecimento desta cooperação”, ressalta Dra. Alene Vanessa Azevedo dos Santos, Gerente de Projetos e Serviços.

Para o presidente do Instituto de Tecnologia e Pesquisa -ITP, Diego Menezes, pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão da Unit, o encontro pontua o fortalecimento de uma parceria muito importante para ciência e para a comunidade acadêmica.

“A Univates é uma instituição que tem valores e uma filosofia muito próxima da nossa, além de expertises complementares. Sabemos que a ciência é construída a partir de interações, colaborações e troca de experiências. Temos a certeza de que vamos caminhar para estabelecermos uma cooperação guarda-chuva para fomentar interações na área científica, da prestação de serviços, na área extensionistas e outras oportunidades que venhamos a visualizar no processo de conhecimento e estreitamento dos laços. A instituição está de portas abertas para formalização das tratativas interinstitucionais”, conclui.

Assessoria de Imprensa | ITP