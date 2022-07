ITAPICURU – Morre os três criminosos acusados de executar dois jovens

Três suspeitos de participação nas mortes de dois jovens Itapicuruenses, morreram em confronto com a Polícia.

No início da tarde desta quarta-feira 26, Policiais Militares se deslocaram até a localidade conhecida como as casinhas, em Itapicuru. No local, aconteceu um confronto, envolvendo três suspeitos de participação nas mortes de dois jovens moradores da localidade Olhos D’água.

Os corpos das vítimas foram encontrados na tarde de ontem, após, um vídeo que mostrava a execução dos garotos circular nas redes sociais.

Fonte: Rádio Clube de Itapicuru 96,7