Instituto Tobias Barreto: espaço de memória e preservação história ganhará Inventariação

Ocupando o segundo andar da Biblioteca Central Jacinto Uchôa de Mendonça da Unit, no campus Farolândia, Zona Sul de Aracaju, o Instituto Tobias Barreto de Educação e Cultura (ITBEC) mantém viva a memória e divulga a obra do jurista sergipano Tobias Barreto de Meneses (1839-1889), patrono do espaço. Atualmente, o acervo se transformou numa das maiores referências de pesquisa histórica e cultural do Estado de Sergipe.

Com mais de cerca de 25 mil itens bibliográficos sobre temas da cultura latino-americana, brasileira e sergipana, o ITBEC foi organizado pelo jornalista e historiador Luiz Antônio Barreto e conta com obras que datam do Século XIX, fotografias históricas incluindo a antiga Aracaju, cartões postais, produções sonoras fora de circulação, microfilmes das pesquisas efetuadas pelo diplomata e pesquisador da cultura popular da América Latina, Paulo de Carvalho Neto, produções fonográficas de artistas sergipanos e gravações em áudio de diversas manifestações culturais.

Mantendo a condição de lugar de pesquisa e de guarda e preservação da memória local, bibliotecários e documentalistas deram início à primeira etapa da execução das ações do projeto de inventariação. O objetivo é desenvolver uma metodologia para inventariar a massa documental existente no ITBEC. Desta forma, quando o acervo tratado, for procurado para consultas e ou pesquisas, a Universidade Tiradentes, através do Instituto, estará fornecendo serviços e produtos de informação de qualidade, além de preservar as fontes originais e primárias.

Segundo a bibliotecária de Processos Técnicos do ITBEC, Alda Teresa Nunes de Freitas, o acervo garimpado por Luiz Antônio Barreto tem grande relevância para a sociedade sergipana. Já atendeu cerca de 170 pesquisadores nos últimos três anos. “O inventário desses itens históricos traz benefícios que reverberam para a comunidade acadêmica que é composta por professores, alunos, pesquisadores e estudiosos de modo geral tanto da Universidade quanto o público externo”, reitera.

Atualmente, as atividades estão parcialmente suspensas para a execução das ações do projeto de inventariação e a previsão é que o ITBEC conclua os referidos trabalhos no 2º semestre de 2022.

