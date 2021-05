Instituto Tobias Barreto de Educação e Cultura preserva importante acervo sobre a história de Sergipe

Com um acervo de 25 mil títulos, nos variados suportes e área do conhecimento, dispondo ainda de documentos arquivísticos, o Instituto Tobias Barreto de Educação e Cultura (ITBEC), instalado no campus Unit Farolândia, abriga um dos acervos mais importantes da história de Sergipe.

Criado pelo jornalista, historiador, imortal da Academia Sergipana de Letras, Luiz Antônio Barreto, o ITBEC foi inaugurado em 1997, à rua Duque de Caxias, no bairro São José, em Aracaju, e reinaugurado em 2011, quando passou a ocupar todo segundo andar da Biblioteca Central da Unit.

A Biblioteconomista Alda Teresa Nunes, especialista em Documentação e Gestão de Arquivos Empresariais e Culturais, explica que 5.036 títulos e 6.256 exemplares, estão classificados e catalogados de acordo com os padrões biblioteconômicos, no sistema PERGAMUM. Os demais materiais ainda passam por triagem e tratamento técnico, visando compor um inventário geral do acervo.

“Entende-se que, um acervo garimpado pela pessoa que foi o Dr. Luiz Antônio Barreto, homem político, culto, com vasto histórico de contribuição aos universitários, pesquisadores, escritores de modo geral, com certeza foi impregnado um valor a este. Desta forma, tem grande relevância para a sociedade sergipana”, ressalta.

Frequentado por pesquisadores, acadêmicos e estudiosos de modo geral e aberto à comunidade externa, o Instituto Tobias Barreto de Educação e Cultura está temporariamente com as portas fechadas em atendimento aos decretos governamentais e protocolos de biossegurança adotados pela Unit diante do cenário de pandemia.

“No momento as atividades estão suspensas. Assim que for liberado o acesso, seguiremos as orientações da instituição”, confirma Alda Nunes Bibliotecária de Processos Técnicos do ITBEC.

