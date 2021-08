Iniciação Científica (IC) desperta estudantes para o mundo da pesquisa

Da Iniciação Científica ao doutorado. Durante a graduação, Milson Barbosa, egresso do curso de Engenharia de Petróleo da Universidade Tiradentes, traçou um importante caminho para se tornar um pesquisador.

“Iniciei o curso em 2010 e, no ano seguinte, comecei a desenvolver trabalhos de IC no Núcleo de Estudos em Sistemas Coloidais (Nuesc), a partir de incentivos dos docentes da Unit”, comenta Milson.

Para ele, os projetos de IC foram incentivos para pensar na realização do mestrado. “A oportunidade de participar de projetos de pesquisa com alto impacto científico e tecnológico despertou o meu interesse na ciência e me motivou a ingressar no mestrado logo após a conclusão da graduação, em 2014”, enfatiza.

“As oportunidades oferecidas pela instituição foram essenciais na minha formação, não só profissional, mas também pessoal. Tanto a excelente infraestrutura da universidade quanto os professores me motivaram a percorrer essa trajetória científica desde a graduação até o doutorado”, acrescenta.

Já em 2015, Milson ingressou no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos (PEP), da Unit, e, dois anos depois, deu entrada no doutorado pelo mesmo programa.

“Atualmente, estou cursando o último ano do doutorado, com defesa prevista para novembro. A tese é intitulada Bioprocesso para valorização integral de sementes de Moringa oleifera Lam e produção de biolubrificante, sob a orientação dos pesquisadores doutora Cleide Mara Faria Soares e doutor Álvaro Silva Lima, da Unit, e do doutor Matheus Mendonça Pereira, da Universidade de Aveiro em Portugal”, salienta o pesquisador.

“O projeto da tese combina a síntese enzimática de ésteres lubrificantes com o aproveitamento integral dos resíduos sólidos oriundos da extração de óleo de sementes de Moringa oleifera Lam, prospectando uma biorrefinaria em direção à economia circular”, explica.

Durante o doutorado, Milson realizou atividades científicas no Instituto de Química da Universidade Federal de Alfenas (Unifal-MG). Recentemente, o pesquisador foi contemplado com uma bolsa na modalidade Doutorado Sanduíche no Exterior (SWE), fornecida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), para desenvolver parte da tese no Instituto de Materiais de Aveiro (Ciceco), Departamento de Química da Universidade de Aveiro, em Portugal.

