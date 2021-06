Moto recuperada pela Força Tática do 11° Batalhão/PMSE em Poço Verde.

PM atende ocorrência de violência em bar que descumpria medidas sanitárias na cidade de Tobias Barreto.

Quinta-feira, 10 de junho

Os Policiais foram acionados via 190, por volta das 22:30hr devido a um princípio de confusão num bar que fica localizado na praça do antigo matadouro da cidade. Quando a PM chegou ao local, a confusão já havia se dissipado, restando cacos de vidros dos copos e garrafas quebrados durante o princípio de violência, porém, o dono do estabelecimento foi autuado em flagrante por descumprimento às medidas de vigilância sanitária relativas ao Covid-19 e deverá responder na justiça.

Sexta-feira,11 de junho

Força Tática do 11° Batalhão prende condutor de veículo em estado de embriaguez, que se envolveu em acidente no povoado Saquinho (Tobias Barreto) e fugiu sem prestar socorro à vítima.

Durante a fuga, o suspeito ainda dificultou a abordagem policial fazendo zig-zag na rodovia, porém, foi parado e conduzido preso pelos PMs. A vítima foi socorrida à Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Tobias Barreto.

Sábado, 12 de junho

Após troca de tiros, PM recupera moto roubada na cidade de Poço Verde.

Os suspeitos estavam em uma motocicleta da cidade de Lagarto (SE) com restrição de roubo e ao avistarem a viatura da Força Tática do 11° Batalhão, empreenderam fuga, chegando a efetuar disparos de arma de fogo durante a tentativa de abordagem. Provavelmente um dos dois ocupantes da moto foi ferido, mas os mesmos conseguiram fugir por um matagal em direção ao povoado Rio Real (BA), largando a motocicleta, que foi recuperada pela guarnição policial.

Domingo, 13 de junho

PM prende traficante no bairro Irmã Dulce, em Tobias Barreto.

A prisão ocorreu pela manhã, após denúncia via 190. Os PMs da 1ª Companhia do 11° BPM chegaram ao local informado, nos fundos do colégio “Barretão”, e flagraram a movimentação de usuários a pé e de motocicleta, vindo a prender o traficante e apreender um tablete de maconha usado no comércio ilegal de drogas.

Obs: outras ocorrências também foram registradas durante esses dias. Maiores informações na sede do 11° BPM.

Fonte: Comunicação Social do 11° Batalhão da PMSE