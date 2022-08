Influenciador Luva de Pedreiro é proibido de usar uniformes de futebol; veja quais

O influenciador Iran Ferreira, conhecido como ‘Luva de Pedreiro’ assinou o maior contrato de sua carreira com a marca esportiva Adidas. No entanto, por se tratar de um acordo exclusivo, ele não pode mais usar diversas camisas de clubes de sua coleção.

O influenciador foi impedido de assistir aos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022 com a camisa oficial da seleção autografada pelo camisa 10, Neymar Jr, que é patrocinada pela Nike.

Luva sempre fez questão de exaltar o futebol brasileiro e já revelou que seu time do coração é o Vasco. O time tem seus artigos esportivos fornecidos pela marca Kappa.

O time italiano Inter de Milão tem seus artigos fornecidos pela empresa norte-americana Nike. Um dos maiores clubes da França, o Paris Saint-Germain utiliza a marca Jordan, também pertencente à Nike. Outra camisa que faz parte da coleção do influenciador é a do Borussia Dortmund, da Alemanha. No entanto, o time é patrocinado pela Puma.

A camisa do Barça, que também faz parte da coleção de Luva, é mais uma que fica guardada e sem ser usada pelo craque durante o tempo de seu contrato exclusivo. Atual líder do Brasileirão e bicampeão da Libertadores, o Palmeiras é patrocinado pela marca Puma.

A Nike cede materiais esportivos para o Atlético de Madrid e o influenciador já publicou vídeos vestindo a camisa do clube espanhol. O time campeão da Copa da Inglaterra de 2022, o Liverpool FC utiliza a marca Nike, o que proíbe Luva de usar a camisa do clube.