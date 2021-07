Incêndio no Nestor Piva: hospital não tinha licença do Corpo do Bombeiros

O Hospital municipal Nestor Piva, na Zona Norte de Aracaju não tinha Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros (ARCB). Para que esta licença fosse apresentada, o hospital teria que ter um Projeto de Segurança Contra Incêndio homologado, o que não tem até hoje.

Estas informações foram obtidas com exclusividade pelo Fan F1, junto a uma fonte ligada ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe.

O hospital municipal Nestor Piva foi multado por 10 vezes com infrações, leves, médias e graves por descumprimento das medidas de prevenção de incêndios

No dia 28 de maio deste ano, um incêndio atingiu a ala Covid do hospital. Cinco pessoas morreram e mais de 30 precisaram ser transferidas às pressas. 32 profissionais de saúde também precisaram de atendimento médico.

Naquele dia, funcionários do hospital disseram que o fogo começou em um aparelho de ar condicionado. As causas de incêndio ainda não foram divulgas.

Equipes do Instituto de Análise e Pesquisa Forense (IAPF) e do Corpo de Bombeiros realizaram perícia no local e fazem relatórios independentes. Os dois órgãos pediram prorrogação do prazo para conclusão após um mês do incêndio.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe informou que a perícia está na reta final de confecção do laudo pelo Instituto de Análise e Pesquisa Forense (IAPF) faltando apenas algumas avaliações indispensáveis de materiais queimados, como fios.

Já o Corpo de Bombeiros informou que o laudo com a perícia feita pela corporação deve ser divulgado nessa terça-feira, 27.

O hospital municipal Nestor Piva, inaugurado em 2006, na gestão do prefeito Marcelo Déda, é uma importante unidade de atendimento a pacientes de baixa e média complexidade na Zona Norte de Aracaju. Funciona 24h e é fundamental para desafogar o fluxo de pacientes no Hospital João Alves, maior hospital Público do Estado.

Hoje a administração do hospital é feita por uma empresa terceirizada.

