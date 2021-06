Impulsionar corretamente no Instagram pode gerar muito lucro!

Foram investidos cerca de R$300,00 pela minha cliente, e a venda foi de um produto de mais 300 mil. É isso mesmo!

A foto acima mostra o interesse de algumas pessoas que vieram através do impulsionamento. ( O número de mensagens foi 5 vezes maior ao final da promoção) Uma venda foi realizada, mas pare pra pensar: Todas essas pessoas deixaram os seus contatos telefônicos, e muitos desses que por algum motivo não conseguiram efetuar a compra neste momento, podem se tornar compradores de um próximo imóvel anunciado de forma orgânica. E isso pode acontecer com qualquer nicho de negócio!

O botão “promover” funciona se você fizer as estratégias certas para o produto, como eu faço. Falam muito por ai que só o tráfego pelo gerenciador gera resultado etc.. Mas já percebemos que para algumas finalidades, o botão promover do instagram funciona muito melhor! Muitos continuarão insistindo em dizer que não, pois como o tráfego pelo gerenciador exige um trabalho maior, e aí eles veem isso como a oportunidade de vender bem caro esse serviço. Não julgo, porém não se pode desprezar o impulsionamento direto do instagram. OS DOIS funcionam, basta saber qual usar em seu negócio.

Carlos Augusto – Social Media