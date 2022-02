Identificado motorista envolvido em acidente que vitimou empresário João Tarantella

O homem admitiu ser o condutor do carro no dia do acidente. Ele relatou que percebeu um choque, mas que já tinha feito a conversão à direita e, quando olhou pelo retrovisor, não percebeu o acidente. O depoimento ocorreu na Delegacia Especial de Delitos de Trânsito, de onde o homem foi liberado em seguida.

Para chegar à identificação do condutor, os investigadores filtraram 83 veículos com o mesmo padrão do carro envolvido no acidente.

A delegada Daniela Lima Barreto, responsável pelas investigações, informou que a identificação do condutor encerra a primeira fase dos trabalhos. A partir de agora, o inquérito policial vai se concentrar na elucidação das responsabilidades relacionadas ao caso. Para isso, a Polícia Civil aguarda a conclusão dos laudos periciais e de algumas diligências.

https://globoplay.globo.com/v/10224569/

