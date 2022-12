 I Jornada de TI do Sertão atrai participantes de sete cidades, inclusive de Alagoas

A I Jornada de Tecnologia da Informação do Sertão Sergipano reuniu nesta quinta-feira, 1º de dezembro, cerca de 200 participantes, divididos em dois turnos. O evento, que contou com duas palestras e seis oficinas, atraiu pessoas de Canindé do São Francisco, Poço Redondo, Graccho Cardoso, Nossa Senhora das Dores, Porto da Folha, da cidade alagoana de Piranhas, além de Nossa Senhora da Glória, que sediou o encontro.

“Espero que vocês aproveitem todo o conteúdo que será passado durante essa jornada, tanto através das palestras quanto das oficinas”, saudou o gerente da Unidade do Senac de Glória, Marco Santos

Na abertura da jornada, o diretor da Divisão de Educação Permanente (DEP), Adalberto Souto, reforçou a missão do Senac, em buscar inovações na área de educação profissional.

“A missão do Senac é sempre trazer o que há de novidades em termos de formação profissional para oferecer aos nossos alunos, com o objetivo de prepará-los com excelência para o mercado de trabalho”.

A primeira palestra foi proferida pelo comunicador e diretor Administrativo Financeiro do Senac/SE, André Gusmão, que falou sobre a internet das coisas.

“Fizemos uma contextualização rápida sobre a internet das coisas, e a sua aplicação na prática para as empresas. Contamos alguns exemplos da utilização efetiva da internet das coisas, o que ela traz de bom para os estabelecimentos que a utilizam. Mostramos também como os interessados podem se profissionalizar para atuar nesta área, que hoje é um mercado bastante fértil e que necessita de pessoas capacitadas para trabalhar com a internet das coisas”.

Por uma feliz coincidência, o autônomo Ezequiel Moura Feitas, que já trabalha na área de informática, foi à unidade do Senac de Glória para saber sobre cursos na área e acabou ficando para o evento.

“O tema ‘Internet das coisas’ me deu oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a área que eu já trabalho. Acrescentou mais conteúdo ao que já sei e pretendo fazer um curso na área de TI aqui no Senac, que é referência no mercado”.

De acordo com Cláudio dos Santos, idealizador do evento e líder do eixo de informática do Senac/SE, foram selecionadas três mini oficinas, com duração de 2 horas cada uma, com turmas à tarde e à noite.

“Selecionamos oficinas práticas e modernas, para atrair o público em geral, pois a tecnologia hoje está inserida em todas as profissões. Abrimos 15 vagas para cada oficina: de troca de tela de celular (sistema Android), de programação com orientações de como fazer um aplicativo e de como criar personagens para jogos”, destacou.

O instrutor de formação profissional da unidade do Senac de Glória, Luciano Santos, ficou responsável pela oficina de criação de aplicativo.

“Escolhemos um programa simples, que é o Microsoft Power Apps, para o desenvolvimento de aplicativos de uma maneira simples, rápida e eficiente. Criamos juntos com os participantes um aplicativo simples de gorjetas, que calcula o quanto o garçom vai receber de gorjeta, de acordo com os valores que ele vendeu para seus clientes. Também respondemos todas as dúvidas que foram surgindo, durante o desenvolvimento do app”, relatou, destacando que atualmente o mercado de apps é muito procurado e tem uma boa rentabilidade para quem deseja atuar nesta área.

Já a aluna do Programa de Aprendizagem Eduarda Santos Evangelista, foi atraída pela oficina de criação de personagens para jogos.

“Não entendo muito do mundo dos jogos, mas sei que é um mercado bastante atrativo. Então resolvi fazer a oficina para aprender um pouco sobre esta área e com certeza, vai agregar valor à minha formação”.

Após um breve intervalo, a programação da jornada foi retomada no período da noite, com a palestra “Planeje uma carreira em tecnologia da informação e saiba como se tornar um especialista no mercado”, proferido por Marco Gonçalves, gerente do Núcleo de Novos Mercados e Inovação do Senac/SE.

“A Tecnologia da Informação é hoje utilizada em todas as áreas profissionais e vem ajudando a cada dia, a aprimorar negócios. E como utilizar tudo que a TI tem a oferecer para ajudar na gestão, seja na área de gastronomia, saúde, beleza, infraestrutura e turismo? É um campo vasto de oportunidades de empregos, inclusive em home office”, falou Marco Gonçalves.

Por conta do sucesso da primeira edição da Jornada de Tecnologia, o evento será levado para outras unidades do Senac em Sergipe.

“Atraímos pessoas de sete cidades, inclusive de Alagoas. As duas palestras tiveram um público expressivo e as oficinas ficaram lotadas. Um resultado acima das nossas expectativas. E já vamos pensar em ir aos demais municípios onde há unidades do Senac, no próximo ano e preparar uma jornada maior, com mais dias e mais oficinas, para Aracaju”, Cláudio dos Santos.

Ascom Senac/SE