Eleições 2022: Horário eleitoral obrigatório termina nesta quinta-feira (29)

Hoje também é o prazo para serem realizados debates, comícios e reuniões públicas

A três dias do pleito, o horário gratuito de propaganda eleitoral obrigatória do primeiro turno das Eleições 2022, que começou a ser exibida no dia 26 de agosto, termina nesta quinta-feira (29).

Caso ocorra segundo turno, que está marcado para o dia 30 de outubro, o horário eleitoral gratuito será transmitido entre os dias 7 e 28 do mesmo mês.

Hoje também é o dia limite para emissoras de rádio e televisão realizarem debates entre os candidatos e candidatas. O prazo para reuniões públicas, comícios e uso de carro de som também termina nesta quinta-feira.

Com informações do Tribunal Superior Eleitoral.