Homem tenta agredir médico em Itabaianinha e destrói medicamentos

Na noite desta última quinta-feira, 20, atos violentos de um indivíduo que acompanhava paciente no Hospital São Luiz Gonzaga, localizado em Itabaianinha, geraram pânico em funcionários e cidadãos que esperavam por atendimento no local.

O homem quebrou objetos, abriu caixa de tensão, destruiu medicamentos e tentou agredir o médico que estava de plantão no período. Constituída como uma unidade filantrópica, ou seja, sem fins lucrativos, o Hospital São Luiz Gonzaga enfrenta agora prejuízo com a perda de todas as medicações que estavam no posto de enfermagem.

Equipamento eletrônico e caixa de tensão vandalizados pelo homem

Segundo a coordenação de enfermagem da unidade, o referido autor dos atos tem 43 anos e estava acompanhando paciente com quadro de abstinência alcoólica, que fazia uso de cadeira de rodas.

Foi relatado que alteração no comportamento deu-se após o homem solicitar ao médico de plantão que fizesse o atendimento com mais rapidez ao alegar que caso de pessoa que estava em sua companhia era grave. No entanto, o profissional verificou que no quadro não havia nenhuma alteração importante e relatou situação ao homem, que ficou insatisfeito e tentou agredi-lo.

Imagens de câmeras de segurança das dependências capturaram ações do indivíduo, que pode ser identificado pelos corredores quebrando equipamentos como extintores, lâmpadas, dentre outros eletrônicos e assustando funcionários e pacientes do Hospital.

Interventora da unidade revelou que situação só se acalmou quando uma unidade da Samu foi acionada e realizou o recolhimento e sedação do indivíduo. Funcionária afirmou ainda que um boletim de ocorrência foi expedido e Hospital entrará com ação de cobrança sobre os danos.

Também em resposta, a equipe interventora do Hospital emitiu na noite desta sexta-feira, 21, uma nota de repúdio na qual afirma estar tomando as providências para que autor dos atos seja devidamente processado.

