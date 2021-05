O fato ocorreu na tarde deste sábado, 08, durante abordagem realizada por Policiais Militares da Força Tática do 11° Batalhão da PMSE a um veículo Hilux de cor branca, onde foi encontrada uma Pistola calibre 380, com dois carregadores e três cartelas de munições do mesmo calibre.

O suspeito, de 39 anos de idade, recebeu voz de prisão e foi conduzido pelos PMs à Delegacia Regional de Tobias Barreto.

Fonte: Comunicação Social do 11° Batalhão da PMSE