Homem é preso por manter relacionamento com menina menor de 14 anos

Um homem de 29 anos foi preso pela equipe da Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente vítima (Deacav) por suspeita de estupro de vulnerável. Ele é acusado de manter um relacionamento com uma menina menor de 14 anos à época.

Segundo o delegado Ronaldo Marinho, as investigações mostram que o homem manteve um relacionamento com a jovem e tiveram um filho. Ainda conforme relato da adolescente, a relação durou pouco tempo e era de muitas brigas e discussões.

Após o fim do relacionamento, a jovem procurou as autoridades policiais relatando que se sentia ameaçada pelo ex-companheiro. Mesmo sendo consentido, praticar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menores de 14 anos configura estupro de vulnerável, o que pode variar numa pena de oito a 15 anos de reclusão. Diante disso, foi representada e deferida a prisão preventiva do autor do crime.

Redação Portal A8SE