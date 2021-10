Hands-on: conheça a metodologia de ensino da Unit EaD

Hands-on significa “mãos ligadas”, em tradução livre. O termo é usado para descrever uma das metodologias ativas de ensino dos cursos de Educação a Distância (EaD) da Universidade Tiradentes (Unit).

A metodologia é aplicada nos encontros presenciais e nas atividades avaliativas. Os professores das disciplinas definem um problema e os alunos trabalham para a resolução, desenvolvendo a criatividade, a inovação e a capacidade de aplicação dos conteúdos aprendidos nas aulas. Isso torna o estudante o protagonista do processo de aprendizagem.

Para a gerente acadêmica da Unit EaD, Karen Sasaki, o Hands-on também promove o trabalho em equipe. “Essa exigência de desenvolvimento das habilidades comportamentais faz com que o aluno ganhe autonomia e capacidade de se relacionar com as pessoas, o que vai ser exigido em todos os ambientes profissionais em que ele vai atuar”, explicou.

Essa metodologia pode ser aplicada em qualquer disciplina, segundo ela. “Por exemplo, colocamos um aluno para realizar um balanço contábil durante a aula. Essa não é necessariamente uma atividade individual. Geralmente, acontece em grupo. Cada um vai fazer uma linha do seu balanço, discutir o que está certo, o que está errado e se há uma outra forma de construir. É uma atividade comum prática, desde os conteúdos mais abstratos aos mais tangíveis”, elucidou Karen.

O principal benefício para o estudante é a preparação para o mercado de trabalho e suas exigências. Por isso, a Unit investe cada vez mais em metodologias como essa. “A Unit está sempre se modernizando, essa metodologia é inovadora e a Universidade Tiradentes é vocacionada para a inovação”, finalizou.