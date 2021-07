Grupo Tiradentes oferece 1.383 bolsas dentro do ProUni

O Grupo Tiradentes está com 1.383 vagas abertas em bolsas de estudos ofertadas dentro do Programa Universidade para Todos (ProUni), em seu processo seletivo para o segundo semestre deste ano (2021-2), cujas inscrições começam nesta terça-feira, 13. Ao todo, são 77 bolsas integrais e 1.306 bolsas parciais (50%), distribuídas pelas instituições de Ensino Superior da companhia em Sergipe, Alagoas, Pernambuco e unidades de Ensino à Distância (EaD). O ProUni é o programa do Ministério da Educação (MEC) que concede bolsas de estudo em faculdades e universidades privadas de todo o país.

A Unit Sergipe oferece 497 vagas nos campi Farolândia (Aracaju), Estância, Itabaiana e Propriá, sendo 16 bolsas integrais e 481 parciais. Os cursos ofertados dentro do ProUni para este segundo semestre são os de Direito, Enfermagem, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciência da Computação, Comunicação Social/Publicidade, Design Gráfico, Educação Física – Licenciatura, Educação Física -Bacharelado, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Fisioterapia, Farmácia, Nutrição, Psicologia, Medicina e Odontologia.

Para a Unit EaD, são 394 vagas, sendo 34 bolsas integrais e 360 parciais, nos pólos Alagoinhas (BA), Aracaju (SE), Arapiraca (AL), Caruaru (PE), Estância (SE), Feira de Santana (BA), Garanhuns (PE), Itabaiana (SE), Lagarto (SE), Maceió-Fits (AL), Maceió-Benedito Bentes (AL), Mossoró (RN), Nossa Senhora da Glória (SE), Nossa Senhora das Dores (SE), Nossa Senhora do Socorro (SE), Paulo Afonso (BA), Petrolina (PE), Poço Verde (SE), Propriá (SE), Tobias Barreto (SE), Umbaúba (SE) e Vitória da Conquista (BA). Os cursos ofertados dentro do ProUni, nas modalidades Híbrida e EaD para este segundo semestre são os de Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia, Estética e Cosmética, Nutrição, Serviço Social, Gestão de Recursos Humanos e Educação Física.

As inscrições para o ProUni 2021-2 serão exclusivamente via internet, pelo site oficial do ProUni e acontecerão em uma única etapa, com encerramento na sexta-feira, 16 de julho, às 23h59 (horário de Brasília). A primeira chamada dos candidatos pré-aprovados será no dia 20 de julho, enquanto a segunda ocorrerá em 3 de agosto.

O candidato interessado precisa fazer um cadastro na plataforma Gov.br, que concentra todos os serviços públicos do governo federal. Caso já o tenha, basta informar o CPF e a senha. Em seguida, ele escolhe duas opções de instituição, curso e turno, conforme as bolsas disponíveis e o próprio perfil.

Além de ter tirado nota acima de 450 pontos na edição 2020 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o candidato deve ter cursado todo o Ensino Médio em escolas da rede pública; na rede particular como bolsista integral ou parcialmente nas duas redes. Ainda podem concorrer pessoas com deficiência e professores da rede pública de ensino que estejam em função efetiva. O limite de renda familiar bruta por pessoa é de três salários mínimos (R$ 3.300) para os que disputam as bolsas integrais e de 1,5 salário mínimo (R$ 1.650), para as bolsas parciais.

Os resultados das chamadas também estarão disponíveis no site do ProUni. Quem for convocado terá entre os dias 20 e 28 de julho (primeira convocação) e de 3 a 11 de agosto (segunda convocação) para comparecer às instituições de ensino e apresentar a documentação que comprova as informações prestadas na fase de inscrição. Nos dias 17 e 18 de agosto, acontecem as inscrições para quem não for aprovado nas duas etapas e queira participar da lista de espera pelas vagas não preenchidas.

Dúvidas também podem ser esclarecidas no site https://www.unit.br/prouni ou pela da Central de Atendimento (0800-729-2100).

Asscom | Grupo Tiradentes