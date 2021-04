Grupo Tiradentes celebra 59º aniversário com ineditismo e inovação

Há 59 anos, o dia 21 de abril é especial para o sergipano. Afinal, o Grupo Tiradentes que nasceu em Sergipe, com sua atuação ilibada, proporciona educação superior de qualidade e movimenta o mercado de trabalho. Para se ter ideia, até hoje, a Universidade Tiradentes que oferta cursos de mestrado e doutorado, pós-graduação e graduação presenciais e EaD já formou mais de 85 mil profissionais.

Diante da pandemia da Covid-19, o mundo precisou se reinventar. Para manter o funcionamento das atividades educacionais, a Unit planejou retomar com as aulas de forma remota e em uma semana, todos acadêmicos conseguiram seguir nos estudos por meio de aulas ao vivo com uso da ferramenta Google for Education.

Na Universidade Tiradentes, o número de presencialidade dos alunos nas aulas ao vivo chegou a 92% em 2020. O alto engajamento dos alunos chama a atenção para os investimentos em tecnologia realizados pela Instituição, que capacita continuamente docentes e conquistou o pioneiro título mundial de Universidade de Referência – Google for Education. Por meio dessa ferramenta, a Unit forma uma nova geração de profissionais conectada com a modernidade.

Quando o reitor da Unit, professor Jouberto Uchôa de Mendonça, recebeu o reconhecimento do Google for Education em 2018, nunca imaginaria que em menos de dois anos, o mundo necessitaria desse tipo de recurso. “Fiquei muito contente quando o Google nos reconheceu como a única universidade referência no Google for Education num momento em que ninguém falava sobre esse tipo de iniciativa. Hoje, depois que o mundo parou, quem não sabia, hoje compreende bem como a tecnologia e inovação andam lado a lado para o desenvolvimento da Educação”, conta Uchôa.

Os investimentos da Unit na plataforma iniciaram em 2016, quando a Instituição firmou parceria com o Google for Education e focou na formação de docentes, discentes e infraestrutura tecnológica de seus campi para garantir o efetivo acesso de seus estudantes aos recursos ofertados pelo GSuite.

Para a pró-reitora de graduação e vice-reitora interina da Unit, professora Arleide Barreto, os desafios e ineditismo das ações da instituição sempre tiveram destaque na sociedade sergipana. “Com a pandemia não foi diferente. Após a suspensão das aulas presenciais, em março de 2020, tivemos de agir rápido para garantir a continuidade das atividades, com foco na manutenção de uma formação de qualidade para todo o nosso corpo discente”, explica.

Como parte da celebração deste novo ano de história da Instituição, a Unit anunciou o primeiro curso de doutorado em Direito de Sergipe. “É a Unit reforçando sua história de legado no estado! Sem contar que ainda neste primeiro semestre de 2021, ampliamos a cartela de cursos do Ensino a Distância da Unit ofertando seis novos cursos desenhados para atender à necessidade atual do mercado de trabalho”, lembra Arleide Barreto.

Futuro

Sobre os próximos passos do ensino diante de uma possível diminuição nos casos de Covid-19 em Sergipe e nos outros quatro estados do Nordeste que possuem polos Unit EaD, a pró-reitora de graduação e vice-reitoria interina da Unit, professora Arleide Barreto avisa: “Já pensando numa possível retomada das aulas presenciais, estamos adaptando as nossas salas de aula fisicamente e tecnologicamente, a fim de atender aos estudantes que estejam conosco presencialmente e também de forma virtual em suas casas”.

Uma grande novidade é o uso da polycam, que pretendemos implementar para o ensino simultâneo. Trata-se de uma câmera equipada com inteligência artificial, a qual acompanha os movimentos dos docentes durante as aulas presenciais e propicia uma interação maior com os alunos. “Estamos nos preparando para um possível retorno às aulas presenciais, planejando ações para o ensino simultâneo, adequando os espaços físicos e formando continuamente os nossos professores”, finaliza Arleide Barreto.

Aniversário 59 anos

Para celebrar o aniversário de 59 do Grupo Tiradentes, a tradicional Missa em Ação de Graças será transmitida pelo canal do Youtube da companhia no próximo dia 23, às 15h30. A oportunidade irá destacar colaboradores pelo tempo de casa como forma de agradecimento pela dedicação e empenho em cada atividade desempenhada.