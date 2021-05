Grupo Tiradentes adota protocolos para retomar aulas teóricas presenciais 

As unidades do Grupo Tiradentes vêm preparando e aplicando gradualmente os planos de retomada das suas aulas presenciais teóricas dos cursos oferecidos em seus campi. Os cronogramas e as ações sempre obedecem às regras e decretos de combate ao coronavírus, editados pelos governos dos estados onde atua.

A retomada das aulas nas disciplinas e cursos teóricos ainda não é completa e seguem de acordo com cada decreto estadual e com as características de cada unidade. Já as aulas práticas de alguns cursos já estão liberadas desde o ano passado em todas as unidades da Universidade Tiradentes (Unit Sergipe), dos Centros Universitários Tiradentes (Unit Alagoas e Unit Pernambuco) e da Faculdade Tiradentes (Fits).

Para esta retomada, são adotados os protocolos de biossegurança, definidos conforme os padrões sanitários e científicos nacionais e internacionais. Todos os ambientes, como laboratórios, salas de aula, serviços de atendimento e locais de trabalho, foram demarcados para manter o distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas. Algumas áreas comuns permanecem fechadas à circulação do público e as rotinas de higienização das salas e dos aparelhos de ar-condicionados foram intensificadas. O uso dos elevadores está restrito e os serviços de atendimento funcionam com horário reduzido.

Em todos os campi, os locais também estão com placas, plotagens e outras sinalizações de limitação de espaço e de regras de conduta, estimulando todos para que cumpram o distanciamento, o uso obrigatório de máscara e o uso do álcool em gel disponível nos totens e dispensadores colocados em todas as entradas, corredores e salas. Além disso, estudantes, professores e funcionários devem usar os tapetes sanitizantes e passar pela medição de temperatura corporal.

Unit Sergipe

A Unit Sergipe foi autorizada a retomar as aulas teóricas de alunos que estão matriculados no último período, conforme determina o último decreto do Comitê Técnico-Científico de Atividades Especiais (Ctcae). Para isso, foi adotado o modelo acadêmico HyFlex, no qual as aulas presenciais são transmitidas instantaneamente, via internet, aos alunos que optaram por continuar em casa, estudando remotamente, ou hibridamente, isto é, conciliando as modalidades. Essa preferência, inclusive, pode ser definida pelos próprios alunos, ao responderem a uma pesquisa feita pela própria Universidade.

As aulas presenciais acontecem em salas reorganizadas, com espaço de cerca de dois metros entre as cadeiras espaçadas, para garantir o distanciamento mínimo. As aulas noturnas estão liberadas para ocorrer de segunda a quarta-feira, até às 22h20. No resto da semana elas serão remotas, pois o governo manteve o toque de recolher entre quinta e sábado, a partir das 22h.

