Grandes furtos são registrados em Tobias Barreto

O prejuízo causado pelas ações superam os R$ 300 mil.

Nesta semana, o município de Tobias Barreto, situado na região centro-sul de Sergipe, registrou a ocorrência de dois grandes furtos, sendo o primeiro na sede da cidade e o segundo no povoado Candeias.

Na sede da cidade, mais precisamente na madrugada do último dia 18, um criminoso invadiu um estabelecimento comercial e furtou a quantia de R$ 280 mil que estava no primeiro andar do prédio.

Já na última quinta-feira, 20, um pequeno agricultor do povoado Candeias teve a sua propriedade invadida por criminosos, que furtaram 28 cabeças de gado para corte. O crime ocorreu durante a madrugada e somente foi percebido pelo cidadão ao chegar ao local já no período da manhã.

Os dois casos estão sob investigação da Polícia Civil.