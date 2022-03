GOVERNO VAI LIBERAR NOVO SAQUE DE R$ 1.000 DO FGTS

Nas últimas semanas, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem mencionado a possibilidade de liberar uma rodada extra de saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A proposta é que o benefício possa ser usado para que os trabalhadores que estejam inadimplentes consigam quitar as dívidas. Para isso, a pasta cogita liberar a quantia para cerca de 40 milhões de pessoas.

Caso a rodada extra de saques do FGTS realmente seja viabilizada, os trabalhadores terão a oportunidade de sacar quantias de, no máximo, R$ 1 mil. A expectativa é para que a medida tenha o poder de injetar cerca de R$ 30 bilhões na economia do país, além da estimativa de impacto no Produto Interno Bruto (PIB) em 0,3%.

Acredita-se que esta rodada extra do FGTS se assemelhe ao saque emergencial liberado em 2020 em decorrência dos impactos da pandemia da Covid-19. Desta forma, todo trabalhador que possuir um saldo nas contas ativas e inativas do FGTS, poderá sacar quantias entre R$ 500 e R$ 1 mil.