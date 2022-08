Governo federal levará agua da Adutora Piauitinga em Lagarto para Tobias Barreto

Junto com o ministro de Estado do Desenvolvimento Regional, Sr. Daniel Ferreira, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, inaugurou na manhã desta segunda-feira, 22, a Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Integrado do Piauitinga (Adutora do Piauitinga).

A Ampliação da Adutora Piauitinga é uma obra do Governo Federal, que contou com um investimento total de R$ 85 milhões e levará água para milhares de famílias que sofriam com a dificuldade e falta de abastecimento.

Executada por etapas, nesta primeira fase, a obra beneficiará milhares de habitantes das regiões Sul e Centro-Sul, contemplando Lagarto, Salgado, Simão Dias, Riachão do Dantas, Pedrinhas e parte de Poço Verde.

Os benefícios da Adutora não param por aí. Segundo o Governo Federal, o objetivo é ampliar ainda mais e no futuro beneficiar 121 mil pessoas, chegando a Boquim e Tobias Barreto. Uma obra histórica, que muda a realidade dos municípios citados.