Governo Federal inicia a liberação do Kit parabólica digital, mais de 10 milhões de pessoas serão contempladas

As famílias de baixa renda que estão inscritas nos programas sociais e utilizam Antena Parabólica convencional receberão um kit gratuito para a conversão digital do sinal de TV. O projeto da empresa “Siga Antenado” faz parte do processo de implementação da tecnologia 5G no Brasil.

Segundo o Ministério das Comunicações, cerca de 10,5 milhões de brasileiros inscritos no CadÚnico, ainda utilizam antena parabólica para captação de sinal da TV aberta. Por isso, a distribuição de antenas mais modernas visa garantir e melhorar a qualidade de vídeo e áudio da TV aberta. Além da distribuição do kit parabólica, os usuários do CadÚnico também terão direito a outro benefício. Dessa forma, saiba agora como conseguir a instalação do kit parabólica de forma gratuita.

Como realizar o cadastro no CadÚnico?

Para realizar o cadastro, é obrigatório apresentar CPF ou título de eleitor. Entretanto, a apresentação de um comprovante de residência pode facilitar a atualização dos dados cadastrais na base de dados.

Com isso, aqueles que se enquadram no programa podem realizar o cadastro no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) da sua cidade e solicitar o cadastramento e benefícios.

Como solicitar a instalação gratuita?

Antes de solicitar a instalação gratuita, é preciso realizar duas etapas. É imprescindível ter realizado a retirada do kit parabólica, e será necessário agendar uma visita técnica. Os moradores das regiões de Belo Horizonte, Distrito Federal, João Pessoa e São Paulo podem realizar o agendamento a partir deste mês.

A solicitação de agendamento deverá ser feita pelo programa Siga Antenado, em todas as capitais do Brasil. Dessa forma, as pessoas que desejarem realizar a solicitação do serviço na sua moradia deverão entrar em contato com a Central de Atendimento do programa.