GOVERNO DE SERGIPE ATUALIZA ICMS e a gasolina chega a R$ 6,19 o litro em Tobias Barreto

A gasolina não para de subir, em Sergipe o último reajuste aconteceu por efeito da atualização do ICMS cobrado pelo estado, Gasolina, diesel e etanol sofreram um aumento já no início do corrente mês, em Sergipe a pauta do ICMS é atualizada a cada 15 dias, vale salientar que o imposto cobrado pelo estado é mais que o dobro dos encargos cobrados pelo governo federal.

Na cidade de Tobias Barreto, com a atualização o preço da gasolina passou de R$ 5,99 para R$ 6,19.

Por: Juliano Góis