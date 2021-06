Governador recusa ofício dos parlamentares tobienses

TOBIAS BARRETO: VEREADORES, INCLUSIVE DO PSD, SÃO MAL RECEBIDOS PELO GOVERNADOR BELIVALDO CHAGAS (PSD).

Vereadores de Tobias Barreto passaram por uma situação nada agradável na manhã desta segunda-feira 28/06, o governador Belivaldo Chagas esteve no município de Poço Verde, onde participou de uma solenidade de inauguração, na ocasião os vereadores Tobienses tentaram entregar um oficio solicitando a recuperação da rodovia SE – 290, trecho de acesso a Poço Verde. De forma deselegante, Belivaldo se recusou a receber o pedido e disse que não vai reformar a rodovia esse ano e que está fazendo uma operação tapa buraco, mas se tiverem achando ruim ele tira o pessoal de lá, essas foram as palavras do governador que não estava com a cara nenhum pouco agradável.

BELIVALDO DISSE QUE NÃO VAI REFORMAR A RODOVIA SE-290 ESTE ANO

Em 2022, é ano de eleição, e como de costume o mesmo governador virá a Tobias Barreto pedir votos para os seus candidatos, e certamente contará com o apoio da maioria desses vereadores que foram menosprezados, até porque eles são do mesmo partido de Belivaldo.

Fotos: Câmara de Tobias Barreto