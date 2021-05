Governador autoriza convocação de 555 aprovados nos concursos de Segurança Pública e de Gestor Público

Vagas serão preenchidas nas polícias Militar, Civil, Penal, Corpo de Bombeiros e também para a função de Gestor Público, representando um reforço de pessoal no executivo estadual

O governador Belivaldo Chagas anunciou, na tarde desta terça-feira (25), a autorização para convocação de 555 novas convocações dos aprovados dos concursos que estão em vigor das polícias Militar, Civil, Penal, do Corpo de Bombeiros e do concurso para gestores públicos.

Serão 370 convocações somente para a Polícia Militar, sendo 340 para a função de praças e e 30 oficiais. Já para o cargo de Guarda de Segurança do Sistema Prisional (Polícia Penal), serão 150 convocações, além de 13 novos delegados.

Para o Corpo de Bombeiros do Estado de Sergipe (CBMSE), estão sendo convocados 10 novos oficiais, totalizando um reforço de 543 homens e mulheres que passarão a atuar na área de segurança do estado.

O Governo do Estado convocou, ainda, 12 novos aprovados para a função de Gestor Público, que irão atuar na administração pública do estado, totalizando 555 novos servidores públicos estaduais.

“Todos estes 555 profissionais servirão para compor o quadro do funcionalismo público estadual e melhorar ainda mais o serviço, especialmente na área da Segurança do nosso estado que já apresenta ótimos resultados. A ideia é convocar, dentro do prazo de validade do concurso, todo o restante de aprovados, mas estamos realizando a convocação por etapas, de acordo com o andamento de cada curso de formação”, ressaltou o governador.

O anúncio das convocações foi realizado em reunião com representantes dos órgãos de segurança do estado, no Palácio de Despachos. Participaram da reunião os secretários de Governo, José Carlos Felizola; de Segurança Pública (SSP), João Eloy; da Administração, George Trindade; da Justiça, do Trabalho e do Direito do Consumidor, Cristiano Barreto; o delegado-geral da Polícia Civil, Thiago Leandro; o comandante-geral da PMSE; coronel Marcony Cabral; o comandante-geral do CBMSE, coronel Alexandre Alves; o procurador geral do Estado em exercício (PGE), Vladimir Macedo, e do superintendente especial de atos legislativos (Superlegis), Manoel Dantas Neto.

Projeto de Lei

Também na reunião, foi apresentado um Projeto de Lei que será enviado à Assembleia Legislativa de Sergipe, que solicita a criação de 150 cargos de Guarda de Segurança do Sistema Prisional da Polícia Penal. No mês de fevereiro deste ano, o Governo do Estado avançou na criação da Polícia Penal de Sergipe com a entrega da proposta de emenda à Constituição (PEC), à Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

Com a criação da Polícia Penal, os cargos de carreira de agente de segurança penitenciário, de agente auxiliar de segurança penitenciário, de guarda de segurança do sistema prisional, e dos cargos isolados e equivalentes, serão transformados em funções dos policiais penais.

De acordo com o secretário da Sejuc, Cristiano Barreto, com a criação destas novas vagas, e da PEC que trata sobre a criação da Polícia Penal, o Governo do Estado passará a contar com cerca de 850 policiais penais.

“Nós tínhamos 400 agentes penitenciários e, ao longo da gestão, criamos mais 100 cargos em 2017, criamos 150 neste ano e, por meio da PEC, estamos absorvendo também um quantitativo de cerca de 200 servidores”, explicou.

Agência Sergipe de Notícias