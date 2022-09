Governador autoriza concurso com 60 vagas para Perícia de Sergipe

O governador Belivaldo Chagas assinou, neste mês de setembro, a autorização para a realização de concurso público para o preenchimento de 60 vagas no quadro de carreiras de Atividades Periciais da Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE).

As vagas estão distribuídas entre os cargos de Agente Técnico de Necrópsia (01), Papiloscopista (10), Perito Criminalístico (33), Perito Médico-Legal (15) e Perito Odonto-Legal (01).

Em julho deste ano, o governador já havia solicitado o estudo para realização do concurso, bem como formação de comissão. O objetivo é prover os cargos vagos do Quadro de Pessoal da Coordenadoria-Geral de Perícias (Cogerp), além do provimento das novas áreas das carreiras de Perito Criminalístico e Perito Médico-Legal, incluídas por meio da Lei Complementar nº 353, de 7 de julho de 2021.

Outros concursos

O estado de Sergipe já convocou cerca de 2,4 mil profissionais aprovados em concurso nos últimos anos, para atuação na Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Penal, além de concursos para gestores públicos governamentais, e o edital com 50 vagas para Polícia Judiciária.

Deverá ser anunciado, também, nos próximos dias, o concurso para a Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema). Outros concursos recém-autorizados são os da Secretaria de Estado da Administração (Sead) no mês de agosto; para a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), no dia 8 de setembro e para a Fundação Renascer, no último dia 13.

As três chamadas totalizam a abertura de 285 vagas para profissionais de Contabilidade, Medicina Veterinária, Engenharia Agronômica, Psicologia, Pedagogia e Serviço Social, entre outras especialidades. Destas, 55 são reservadas à Sead, 175 à Fundação Renascer e 55 para a Emdagro.

Nova sede da Cogerp e do Instituto de Criminalística

Recentemente, o Governo do Estado também entregou a nova sede da Coordenadoria Geral de Perícias e do Instituto de Criminalística, após reforma e adaptação. O prédio, doado à Secretaria de Estado da Segurança Pública pela Secretaria de Estado da Fazenda, tem área de 1.400 m² e se localiza na Avenida Gentil Tavares, Bairro Getúlio Vargas, em Aracaju.

Somente na reforma, incluindo a compra de mobília e comunicação visual, foram investidos R$ 1,2 milhão na nova sede. Já a aquisição de equipamentos para os diversos laboratórios destinados aos trabalhos periciais envolveu um investimento de cerca de R$ 4,6 milhões. Além dos recursos já investidos e que já estão à disposição dos servidores, estão previstos e em execução cerca de R$ 5,2 milhões em novos equipamentos, totalizando aproximadamente R$ 11 milhões voltados ao novo prédio e à modernização da Polícia Científica do Estado de Sergipe.

Por Redação

Foto: Divulgação