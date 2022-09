Gols de Flamengo 1 x 1 Ceará: Gabigol marca, é expulso, e Fla fica no empate no Maracanã pelo Brasileirão

Confira os gols e melhores momentos de Flamengo 1 x 1 Ceará, jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Maracanã, o time de Dorival Júnior ficou no empate com o Vozão e desperdiçou a oportunidade de encostar no Palmeiras.

Após um primeiro tempo de boas oportunidades, mas sem tanta pressão, o Flamengo acabou tomando um gol de Jô, em contra-ataque conduzido por Vina e Mendoza. Após isso, o time rubro-negro voltou dos vestiários na tentativa de virar o duelo.

Com gol de Gabigol nos primeiros minutos da segunda etapa, o Fla pressionou e criou boas oportunidades, mas não conseguiu tirar o empate do placar no Maracanã e deixou o estádio com apenas um ponto.

Gols e melhores momentos de Flamengo 1 x 1 Ceará pelo Brasileirão

O primeiro tempo no Maracanã foi marcado por muita pressão rubro-negra. Mesmo com diversos titulares poupados e no banco de reservas, o Flamengo conseguiu criar boas oportunidades.

No entanto, o Ceará veio com uma proposta muito bem definida de jogo, o contra-ataque. E ele veio, com Vina, que roubou a bola no campo defesa e puxou o time alvinegro. Mendoza aproveitou o espaço para encontrar Jô, livre na entrada da área, abrir o placar. Gols de Flamengo 1 x 1 Ceará No segundo tempo, o time do Flamengo veio pra cima e já voltou com quatro substituições: Everton Ribeiro, Pedro, Vidal e Matheuzinho. E deu certo. Com poucos minutos, Gabriel empatou após cobrança de escanteio. Para ajudar ainda mais o cenário rubro-negro no duelo, o atacante do Vozão, Jô, foi expulso por reclamação. Com um jogador a mais, a pressão foi crescendo cada vez mais, porém o gol da virada não veio. Também por reclamação, o atacante Gabigol recebeu um segundo cartão amarelo nos minutos finais e também foi expulso. O Flamengo teve a oportunidade de encostar no líder Palmeiras, que empatou com o Bragantino neste sábado (03), mas mantém os mesmos 7 pontos de distância.

Agora, a equipe de Dorival Júnior se prepara para o jogo de volta das semifinais da Libertadores, que acontece nesta próxima quarta-feira (07), no Maracanã. O primeiro jogo terminou em 4 a 0 para o Fla.

