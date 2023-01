GOLEADA! Com Maracanã pulsante, elenco principal do Flamengo bate a Portuguesa em partida do Cariocão

Os torcedores rubro-negros que foram ao Maracanã comemorar o retorno do Coringa mais querido do Brasil, Gerson, voltaram para casa duplamente satisfeitos. Com direito à primeira partida de Gabi e Pedro com novos números nas costas, 10 e 9, respectivamente, os atacantes brilharam e garantiram a segunda vitória do Mais Querido na competição.