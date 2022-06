Gestores representam SE na final do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor

Por Wellington Amarante (SEBRAE/SE)

Nesta terça-feira, 28, será realizada em Brasília a premiação da etapa nacional da XI edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor (PSPE), com a presença dos prefeitos vencedores das etapas estaduais de todo o Brasil. O evento será realizado presencialmente na sede do Sebrae Nacional, em Brasília, a partir das 19h.

Sergipe está representado na solenidade por prefeitos de seis municípios: Campo do Brito, Itabaianinha, Moita Bonita, Amparo de São Francisco, Indiaroba e Barra dos Coqueiros. Marcell Maia, prefeito de Campo do Brito, concorrerá nas categorias ‘Marketing Territorial’ e ‘Empreendedorismo na escola’. Já Danilo Alves de Carvalho, do município de Itabaianinha, disputa a premiação nacional na categoria Cidade Empreendedora.

Os prefeitos Dr. Vagner (Moita Bonita), Franklin Cardoso, (Amparo do São Francisco), Alberto Jorge (Barra dos Coqueiros) e Adinaldo do Nascimento (Indiaroba), por sua vez, disputam o prêmio nas categorias ‘Compras Governamentais’, ‘Governança Regional, ‘Sala do Empreendedor’ e Inovação e Sustentabilidade’, respectivamente.

A premiação marca os 20 anos da iniciativa, que, desde 2001, reconhece os gestores públicos comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico dos municípios, a partir de projetos que estimulam o empreendedorismo, a competitividade dos pequenos negócios e a modernização da gestão pública.

Os projetos têm como foco pequenos negócios formais ou em processo de formalização (microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, artesãos e produtores rurais), individuais ou organizados em consórcios e associações, podendo ser de qualquer setor e localizados em áreas urbanas e rurais.

A XI edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor bateu recorde de inscrições com 1.615 projetos habilitados, de 1.327 municípios distintos. Ao todo, 182 prefeitos de todas as 27 unidades da federação foram selecionados para a etapa nacional do Prêmio, com 199 projetos inscritos que venceram as etapas estaduais.