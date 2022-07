Gestores participam de seminário sobre desburocratização e compras públicas

Evento é realizado pelo Sebrae em Brasília e reúne representantes de todos os estados

Técnicos do Sebrae e parceiros ligados ao processo de abertura de empresas no estado e nos municípios participam até quinta-feira, em Brasília, do Transformar Juntos, um seminário que reúne governo e instituições do setor público e privado para o debate sobre simplificação, desburocratização, acesso dos pequenos negócios às compras públicas e fomento ao empreendedorismo.

O evento conta com debates, palestras nacionais e internacionais e momentos de trocas de experiência sobre políticas públicas de apoio às micro e pequenas empresas, inovação na gestão pública, simplificação na abertura e licenciamento de empresas e a nova Lei de Licitações 14.133/21.

Além das discussões, o Transformar Juntos conta com a Arena de Oportunidades, um espaço criado para promover a aproximação entre compradores de órgãos públicos e fornecedores.

Participam da caravana representantes da Junta Comercial de Sergipe (Jucese), Corpo de Bombeiros, Secretaria de Estado da Fazenda, Tribunal de Contas de Sergipe (TCE) e técnicos das prefeituras de Aracaju, São Cristóvão, Simão Dias, Nossa Senhora da Glória, Itabaianinha, Campo do Brito, Indiaroba, Nossa Senhora do Socorro, Moita Bonita e Divina Pastora. A participação dos gestores foi viabilizada pelo Sebrae Sergipe

“As discussões são importantes porque nos ajudam a compreender a importância do nosso papel como gestores públicos para promover o desenvolvimento do município e melhorar a eficiência dos serviços entregues à sociedade”, explica o secretário da Fazenda de São Cristóvão, Eldro França.

O Transformar Juntos é uma iniciativa do Sebrae, com o apoio do Ministério da Economia, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon) e Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp).

Wellington Amarante

UMC | Sebrae/SE