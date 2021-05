Gestão empresarial: Congresso Internacional abordará como os negócios internacionais são regidos e gerenciados

Por Stefânia Leal e Raquel Passos

A gestão empresarial é um assunto que repercute em todas as camadas de uma organização, pois uma gestão eficiente beneficia diversos setores. O ideal, para o sucesso da empresa, é começar a gestão eficiente ainda no planejamento e na montagem da companhia, mas quando o ideal não pode ser executado existem outras alternativas para melhorar o desempenho nos negócios.

Essencial para o êxito da empresa, a boa gestão pode e deve ser aprendida e melhorada continuamente. Por isso, a Universidade Tiradentes realizará o Congresso Internacional de Gestão Empresarial e Negócios em Países Lusófonos, evento organizado pelos cursos de pós-graduação em Gestão da instituição.

Sob a coordenação do professor Mário Eugênio Paula de Lima e em parceria com os professores da Pós-graduação, Flávia Barbosa e Francisco Castro, o Congresso será realizado de 27 a 29 de maio e contará com carga horária integralmente digital de 16 horas para os inscritos no evento.

O coordenador do Congresso frisa que o evento tem objetivo de criar um um networking acadêmico e profissional entre os países participantes, desde os palestrantes até os inscritos.

“Vale dizer também que, a necessidade de interação multicultural e multidisciplinar sobre conceitos, técnicas, ferramentas e metodologias em relação à gestão de empresas e negócios nos países lusófono, além da possibilidade de ampliação mundial dos negócios e das relações empresariais tornam o projeto um importante evento na área de gestão”, ressalta o professor.

Congresso

Para contemplar temáticas como as ‘Boas práticas de gestão pública e desenvolvimento econômico e Desenvolvimento humano’ e ‘Gestão de pessoas no ambiente de Negócios’, o Congresso Internacional contará com a parceria de gestores e professores portugueses e palestrantes convidados.

O evento acontecerá por meio da plataforma virtual da instituição no canal do YouTube da Universidade Tiradentes, a inscrição é gratuita e está disponível para toda sociedade. Basta que o interessado realize sua inscrição via Magister em Cursos de Extensão, procure pelo Congresso e depois clique em pré-inscrição para efetivar a inscrição.

Assessoria de Imprensa | Unit