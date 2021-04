Germán Cano marca duas vezes e Vasco derrota o Resende por 3 a 1 em São Januário

Sem chances de classificação para a semifinal do Campeonato Carioca, o Vasco assustou o Resende logo no início do primeiro tempo. Andrey recebeu em boas condições e arriscou de média distância. A bola quicou e explodiu na trave defendida pelo goleiro Jefferson aos seis minutos de jogo. Após essa boa chance, o Vasco insistiu bastante para tentar furar o sistema defensivo do Resende e só conseguiu chegar ao primeiro gol da partida graças ao vacilo cometido pelo time adversário. Flávio conseguiu desarmar Leo Jabá, mas na hora de sair pro jogo, errou o passe e deu um grande presente para Bruno Gomes, que emendou um excelente chute, sem chance alguma para o goleiro Jefferson.

O Vasco teve a grande chance de ampliar o marcador ainda no primeiro tempo com Léo Jabá, que após chute de Morato, recebeu de cara pro gol e chutou com força. A bola caprichosamente explodiu no travessão. O Resende respondeu de forma certeira logo depois da oportunidade desperdiçada pelo Vasco. Jeffinho cobrou escanteio no primeiro pau, Marcão desviou e serviu Paulo Victor, que se antecipou à marcação e deixou tudo igual em São Januário.

Apesar do golpe sofrido no fim do primeiro tempo, o Vasco iniciou a segunda etapa de forma avassaladora, criou várias chances e conseguiu retomar a dianteira do placar aos nove minutos, com o artilheiro Germán Cano. O centroavante se posicionou de forma inteligente, recebeu passe açucarado de Andrey e só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo do gol. Mesmo após conseguir a vantagem no marcador, o Vasco seguiu criando oportunidades, mas esbarrou em uma ótima atuação do goleiro Jefferson, que realizou diversas defesas importantes ao longo do segundo tempo. Aos 35 do segundo tempo, em um lance semelhante ao que gerou o segundo gol do Vasco no jogo, Léo Jabá foi até a linha de fundo e cruzou para Cano, que como bom artilheiro, só escorou para o fundo das redes e colocou números finais ao jogo em São Januário. Por falar em bola na rede, Germán Cano se tornou o artilheiro estrangeiro do Vasco no Século XXI, com 29 gols marcados.