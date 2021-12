Galo passeia no Mineirão e encaminha título da Copa do Brasil

Time do técnico Cuca goleou o Athletico-PR por 4 a 0 no jogo de ida da decisão

O Atlético-MG aplicou uma sonora goleada por 4 a 0 neste domingo sobre o Athletico-PR, no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Hulk, Keno e Vargas, duas vezes, marcaram os gols da grande vitória do Galo no Estádio do Mineirão.