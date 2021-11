Gabriel chega a 100 gols marcados pelo clube e Flamengo vence o Bahia em jogo polêmico no Brasileirão

Camisa 9, Michael e Andreas Pereira fizeram no triunfo de 3 a 0, no Maracanã

Venceu e com autoridade! Em partida com grande posse, mas muita criatividade, o Flamengo, bastante modificado e com alguns reservas, fez um jogo protocolar no Maracanã, aproveitou as chances construídas, venceu o Bahia por 3 a 0, nesta quinta-feira (11), pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e, com o resultado, se mantém na terceira posição da tabela de classificação, com 57 pontos, a um do Palmeiras, segundo colocado, e a 11 do líder Atlético-MG. Chegando aos 100 gols pelo clube, Gabriel Barbosa, convertendo penalidade máxima polêmica, Michael e Andreas Pereira fizeram a favor dos comandados do técnico Renato Gaúcho.

O primeiro tempo do confronto foi de amplo domínio dos cariocas, que, mesmo vivendo uma má fase, controlaram as principais ações e assustaram os visitantes em raras oportunidades, com finalizações de Vitinho, duas vezes, e David Luiz, de falta. Aos 31 minutos, depois de bastante pressão ofensiva, o Rubro-Negro abriu o placar, de pênalti. O árbitro viu mão de Conti em bicicleta de Diego na área e assinalou em direção à marca da cal, após confirmar a infração nas imagens disponibilizadas pelo VAR. Na cobrança, Gabigol bateu no canto esquerdo, Danilo Fernandes pulou para o direito e os donos da casa inauguram a contagem no Rio de Janeiro. Em seguida, aos 41, Matheus Bahia ainda tomou cartão vermelho por falta dura em Kenedy e foi expulso de campo, o que facilitou o caminho do time da Gávea.

Na volta do intervalo, o Flamengo aproveitou as brechas do adversário e fechou o caixão, principalmente ao ver Rossi e Diego expulsos também por conta de confusão. Aos 12, Michael ampliou a vantagem no Maracanã, para explosão da torcida presente na arquibancada. Vitinho recebeu na ponta direita, invade a defesa baiana, ajeitou e cruzou na medida para o camisa 19, cara a cara com o arqueiro, que saiu errado, completar à meta do Tricolor de Salvador. Já perto do fim, aos 43, com várias substituições de ambas as equipes, Andreas Pereira fez o terceiro: o volante progrediu pelo meio, sem marcação, viu espaço e concluiu rasteiro, de canhota, da meia-lua. A bola pegou a trajetória do canto esquerdo e não deu sem chances a Danilo Fernandes, decretando a vitória dos mandantes.